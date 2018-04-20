Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда: остались две ключевые позиции

01:59, 20 апреля 2018
Политика
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Парубий выразил мнение, что уже в мае ВР сможет перейти к рассмотрению законопроекта / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

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"Очень тяжелая дискуссия идет, непростая. Есть много рекомендаций Венецианской комиссии. Я не хочу слишком впадать в детали, но я скажу, что большинство из них мы согласовали. Остались две ключевые позиции, по которым идет дискуссия", - сказал Парубий.

Он пояснил, что одна из них касается того, что "юриспруденция Антикоррупционного суда должна отвечать юриспруденции НАБУ и САП". "Чтобы на них не падали тысячи и десятки тысяч дел, которые могут парализовать их работу", - добавил спикер.

Второй вопрос касается полномочий Общественного совета международных экспертов. "Я в данном случае поддерживаю позицию Венецианской комиссии, Общественный совет международных экспертов должен иметь право вето в отношении всех кандидатов, которые баллотируются в Антикоррупционный суд. Это обеспечит независимость данного суда и его высокий авторитет как в обществе, так и за рубежом", - сказал председатель ВР и добавил, что вокруг этого вопроса идет большая дискуссия.

Парубий выразил мнение, что уже в мае ВР сможет перейти к рассмотрению и принятию решения по Антикоррупционному суду.

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Теги: #Антикоррупционный суд в Украине#Андрей Парубий