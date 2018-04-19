В Сенате США Цукерберг признал наличие гонки вооружений между Россией и Facebook - Кулеба

Если у тебя 2 млрд пользователей, как у Facebook, если ты знаешь о них больше, чем они сами о себе, и у тебя есть технологии прямого влияния на их поведение, то ты опасен, считает Кулеба.

Если бы основатель Facebook Марк Цукерберг обратил внимание на то, что становится все более крупным обладателем информации, то уже в 2015 году начал бы менять Facebook так, чтобы предотвратить нынешний кризис.

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Об этом в материале журнала "Новое время" заявил Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы. "У нас есть все основания критиковать и другие платформы, без которых мы теперь не представляем своей жизни. Просто Цукерберг стал лицом кризиса и публично отдувается за всех", - отметил дипломат.

По мнению Кулебы, Цукерберг и собственники других цифровых гигантов, "скупая мозги и конкурирующие платформы", установили "монополии на продажу развлечений, пользы и комфорта". Дипломат отметил, что сегодня малое количество компаний контролирует большое количество наших персональных данных. "Если у тебя два миллиарда пользователей (Facebook) или полтора миллиарда (YouTube), если ты знаешь о своих пользователях больше, чем знают о них государства и даже больше, чем они сами знают о себе, если ты владеешь технологиями прямого влияния на их поведение и выбор, ты начинаешь представлять опасность", - подчеркнул Кулеба.

Дипломат высказал мнение, что слушания в Сенате США, куда пришел Цукерберг, стали поворотным моментом, потому что завершили острейшую дискуссию о целесообразности законодательного регулирования платформ вроде Facebook. В Сенате Цукерберг признал наличие гонки вооружений между Россией и Facebook и пообещал инвестировать в то, чтобы сеть становилась более защищенной и менее удобной для манипуляций, отметил дипломат. "И регулирование соцсетей, и признание гонки вооружений - это хорошие новости для Украины", - подытожил Кулеба.

Полную версию материала читайте в новом выпуске журнала "Новое время" от 19 апреля 2018 года.