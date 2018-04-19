В Сенате США Цукерберг признал наличие гонки вооружений между Россией и Facebook - Кулеба
Если бы основатель Facebook Марк Цукерберг обратил внимание на то, что становится все более крупным обладателем информации, то уже в 2015 году начал бы менять Facebook так, чтобы предотвратить нынешний кризис.
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Об этом в материале журнала "Новое время" заявил Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы. "У нас есть все основания критиковать и другие платформы, без которых мы теперь не представляем своей жизни. Просто Цукерберг стал лицом кризиса и публично отдувается за всех", - отметил дипломат.
По мнению Кулебы, Цукерберг и собственники других цифровых гигантов, "скупая мозги и конкурирующие платформы", установили "монополии на продажу развлечений, пользы и комфорта". Дипломат отметил, что сегодня малое количество компаний контролирует большое количество наших персональных данных. "Если у тебя два миллиарда пользователей (Facebook) или полтора миллиарда (YouTube), если ты знаешь о своих пользователях больше, чем знают о них государства и даже больше, чем они сами знают о себе, если ты владеешь технологиями прямого влияния на их поведение и выбор, ты начинаешь представлять опасность", - подчеркнул Кулеба.
Дипломат высказал мнение, что слушания в Сенате США, куда пришел Цукерберг, стали поворотным моментом, потому что завершили острейшую дискуссию о целесообразности законодательного регулирования платформ вроде Facebook. В Сенате Цукерберг признал наличие гонки вооружений между Россией и Facebook и пообещал инвестировать в то, чтобы сеть становилась более защищенной и менее удобной для манипуляций, отметил дипломат. "И регулирование соцсетей, и признание гонки вооружений - это хорошие новости для Украины", - подытожил Кулеба.
Полную версию материала читайте в новом выпуске журнала "Новое время" от 19 апреля 2018 года.