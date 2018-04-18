Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины (фото)

Во время встречи президент официально принял обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею.

Президент Петр Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии.

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Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Во время встреч с предстоятелями православных церквей Украины официально принял обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение», - отметил он.

По словам Порошенко, Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет официально передал обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии, подписанное всеми архиереями УПЦ КП.

«Также встретился с митрополитом Киевским и всея Украины Макарием, предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви и официально принял обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев УАПЦ. Во время встречи с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием сообщил митрополиту о своем визите в Стамбул, где провел встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода Вселенского Патриархата, которые были посвящены перспективам предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов сообщил, что Верховная Рада в четверг, 19 апреля, будет рассматривать обращение президента к Вселенскому патриарху Варфоломею I о создании в Украине единой поместной православной церкви.