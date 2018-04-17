Появилось фото Надежды Савченко после голодовки

Сестра и мать Савченко говорили, что она за 20 дней голодания похудела на 15 килограмм.

Украинские СМИ опубликовали фото Надежды Савченко, которая голодает уже четвертую неделю.

Фотографию опубликовало издание "Украинская правда".

Напомним, Савченко объявила голодовку 23 марта. Соответствующее заявление депутат сделала во время своего выступления в суде.

Чтобы пройти тест на полиграфе она согласилась поесть, но потом снова возобновила голодный протест. Ранее сестра и мать Савченко говорили, что она за 20 дней голодания похудела на 15 килограмм. Нардеп, по их словам, ничего не ест, только пьет воду и курит сигареты.

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Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 апреля Савченко проходила экспертизу на полиграфе. В этот же день ее сестра Вера сообщила, что полиграфологи не смогли полноценно провести экспертизу с депутатом из-за ее голодовки.