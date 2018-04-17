Появилось фото Надежды Савченко после голодовки

19:33, 17 апреля 2018
Политика
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&quot;Украинская правда&quot;

Фотографию опубликовало издание "Украинская правда". 

Напомним, Савченко объявила голодовку 23 марта. Соответствующее заявление депутат сделала во время своего выступления в суде.

Чтобы пройти тест на полиграфе она согласилась поесть, но потом снова возобновила голодный протест. Ранее сестра и мать Савченко говорили, что она за 20 дней голодания похудела на 15 килограмм. Нардеп, по их словам, ничего не ест, только пьет воду и курит сигареты.

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Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 апреля Савченко проходила экспертизу на полиграфе. В этот же день ее сестра Вера сообщила, что полиграфологи не смогли полноценно провести экспертизу с депутатом из-за ее голодовки.

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Теги: #Савченко#Надежда Савченко