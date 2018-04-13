"Вода и синие "Прилуки": сестра рассказала, как голодает Савченко в СИЗО

По словам сестры, в СИЗО СБУ рацион Надежды Савченко более скудный, чем в российской тюрьме.

Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера рассказала, как проходит ее голодовка в СИЗО.

Об этом сообщает "Страна.юа".

"Голодовку в украинской тюрьме Надежда проводит в более жесткой форме, чем в российской", - рассказала Вера.

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Если тогда Савченко принимала специальные смеси, то в СИЗО СБУ у нее рацион более скудный.

"Сейчас Надежда пьет только воду и чай без сахара. И все, - рассказывает Вера. - Вода разная - минеральная и просто сырая или кипяченая. Если чередовать сорт воды, то меньше тошнит. Еще сигареты. Но Надежда перешла на более легкие - "Прилуки синие".

Как сообщал УНИАН, подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежда Савченко согласилась прервать голодовку на 3 дня, чтобы пройти допрос на полиграфе.