Предоставление автокефалии православной церкви в Украине будет означать ее выход из орбиты "русского мира" - политолог

Эксперт считает, что Вселенский патриарх Варфоломей решил пойти навстречу украинским просьбам об автокефальной церкви учитывая обострение отношений России с Западом.

Предоставление автокефалии православной церкви в Украине будет означать ее выход из орбиты "русского мира".

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он отметил, что вопрос предоставления автокефалии православной церкви в Украине обсуждался во время недавнего визита Петра Порошенко в Стамбул, где состоялась встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Насколько я знаю, переговоры об этом ведутся уже несколько лет. Собственно, как только Порошенко стал президентом, он начал обсуждать этот вопрос с Вселенским патриархом. Почему именно сейчас возникло вот такое окно возможностей, я думаю, что патриарх скорее всего дал понять президенту, что такой вариант возможен, но нужно не только обращение со стороны президента, но и со стороны парламента. Именно поэтому Порошенко и пригласил к себе руководителей фракций", - сказал Фесенко.

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"Думаю, что здесь могла повлиять общая международная ситуация - обострение отношений между Россией и Западом, ситуация, скажем так, которая ограничивает пространство для маневра России, ослабляет международные позиции России. Возможно это могло восприниматься патриархом как благоприятная обстановка для того, чтобы пойти навстречу украинским просьбам", - предполагает политолог.

При этом он отмечает, что есть риск появления определенного напряжения в украинском обществе в случае предоставления УПК КП и УАПЦ автокефалии.

"Риск, безусловно, есть, но никто не запрещает УПЦ МП. Поэтому здесь каждый верующий именно будет определяться, на какую конфессию ориентироваться. На самом деле это будет иметь очень серьезное политическое значение. Фактически это подчеркнет независимость украинской православной церкви. Выход украинской православной церкви из "русского мира". В этом смысле это важно, в частности, учитывая системный конфликт - геополитический и военно-политический конфликт, существующий между Украиной и Россией", - подчеркнул Фесенко.

При этом он считает, что "рано или поздно что-то должно было произойти".

"Безусловно, риск есть, но я так понимаю, судя по словам президента, в данном случае срабатывает символическая дата - ее ввели на крещение Руси, так что хотят, скажем так, опередить некоторые действия России, я этого не исключаю. Будет идти такое политическое PR-соревнование между УПЦ Московского патриархата и Украинской православной церковью", - добавил политолог.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

Справка УНИАН. Согласно результатам исследования Социологической группы «Рейтинг», проведенного 8-16 июля 2017 года, 37% опрошенных граждан поддерживают создание единой поместной церкви в Украине, 18% - против этой инициативы, еще 23% заявили, что им или безразличен этот вопрос, или вообще не определились с ответом.