Посол Израиля не нашел в Украине проявлений фашизма и антисемитизма
15:16, 12 ноября 2014Политика
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Посол Израиля в Украине Эли Белоцерковски отмечает, что в Украине нет особых проявлений антисемитизма и фашизма.
Посол Израиля не нашел антисемитизма / embassies.gov.il
Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал журналистам перед началом конференции еврейских объединений Украины.
«Мы тщательно следим за тем, что происходит в Украине, конечно же, и с посольством, и с еврейскими организациями, и должен сказать, что мы не замечаем никаких особых проявлений ни антисемитизма, ни фашизма, этого мы не видим", - сказал посол.
Читайте такжеУкраина осудила разгул неонацистских движений в РоссииПо словам посла, мониторинг ситуации в Украине ведется постоянно.
Антисемитизм и нацизм в Украине является главной темой российской пропаганды в течение последнего года.
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