Посол Израиля не нашел в Украине проявлений фашизма и антисемитизма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал журналистам перед началом конференции еврейских объединений Украины.

«Мы тщательно следим за тем, что происходит в Украине, конечно же, и с посольством, и с еврейскими организациями, и должен сказать, что мы не замечаем никаких особых проявлений ни антисемитизма, ни фашизма, этого мы не видим", - сказал посол.

Читайте такжеУкраина осудила разгул неонацистских движений в РоссииПо словам посла, мониторинг ситуации в Украине ведется постоянно.

Антисемитизм и нацизм в Украине является главной темой российской пропаганды в течение последнего года.