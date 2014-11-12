Парасюк хочет в коалицию, но отказывается вступать в какую-либо из фракций

На своей странице в Facebook Парасюк написал, что пять политических сил подписали протокол, согласно которому будет формироваться будущая коалиция и правительство, но «в одном из положений говорится, что внефракционные депутаты не могут войти в коалицию, то есть, я - депутат-самовыдвиженец, который баллотировался по мажоритарному округу, не имею права стать членом коалиции. Я обязан вступить в одну из действующих фракций и тогда мне разрешат стать частью коалиции, или же, если я останусь внефракционным, меня в коалицию не возьмут».

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«Вот такой выбор без выбора. Ничего не изменилось, опять все решают партии и делят между собой. Если бы я хотел быть частью команды Порошенко, Яценюка, «Самопомочи» или еще какой-то политсилы, я бы с легкостью согласился на предложение идти по их спискам. Я решил быть максимально независимым, потому что не верю ни одной из этих сил и именно поэтому шел на выборы самовыдвиженцем-мажоритарщиком», - пишет Парасюк. Он подчеркивает: «В то же время, я понимаю, насколько важно в условиях войны и экономического кризиса создать эффективный и действующий парламент, и понимаю, что коалиция нам нужна. Я готов работать круглосуточно и без выходных, чтобы решить все неотложные проблемы в Украине. Но почему, чтобы войти в коалицию, я должен становиться членом какой-то фракции? Фракция диктует условия и часто закрывает рот, но я шел на выборы не для того, чтобы быть лояльным и молчать, когда творятся безобразия».

Как сообщал УНИАН, 11 ноября представитель “Народного фронта” Виктория Сюмар сообщила, что во время консультаций по соглашению о коалиции решено, что для вхождения в коалиции депутату необходимо будет вступить в какую-либо из фракций. Сюмар отметила: “Если депутаты захотят присоединиться к коалиции, они должны вступить в какую-либо из фракций”.

В то же время, как известно, 8 апреля 2010 года было обнародовано решение Конституционного Суда Украины, согласно которому отдельные народные депутаты, в частности те, которые не находятся в составе фракций, инициировавших создание парламентской коалиции, имеют право входить в состав коалиции.