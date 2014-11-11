Президент не намерен распускать добровольческие батальоны - Аваков

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

”Постоянно говорящие на эту тему и развернувшие компанию по дискредитации военных добровольцев люди – или враги Украины, или дураки. И в том, и в другом случае этих людей нужно держать подальше от принятия государственных решений. Те, кто бьется в конвульсиях, представляя добровольческие батальоны как наибольшую опасность в стране, не думают о стране. Они думают о себе, своих страхах перед новыми непривычными моделями построения силовых подразделений в Украине”, - заявил Аваков.

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Также он отметил, что и Порошенко не намерен распускать добровольческие батальоны: ”Неправда, что есть команда президента распустить батальоны. Напротив. Обсуждая вопрос о батальонах, мы рассматривали с президентом модели оптимального обеспечения развития добровольческих батальонов МВД”.

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Аваков заявил, что на базе добровольческих батальонов будет создана полиция в Украине: ”Есть и еще один путь развития добровольческих батальонов. Я уже говорил и повторю – очень хочу, чтобы в основе вновь создаваемой украинской полиции были люди, пришедшие в МВД в этот тяжелый час, проявившие себя в тяжелых условиях – заслужившие доверие общества. Таких ребят буду назначать на руководящие посты в системе”.