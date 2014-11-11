ООН рассматривает возможность открытия представительства в Краматорске

Как сообщают «Новости Краматорска», об этом во время встречи с председателем Донецкой облгосадминистрации Александром Кихтенко заявили представители ООН.

По словам координатора системы ООН Нила Уокера, организация планирует увеличить количество своих представителей на территориях, которые нуждаются в гуманитарной помощи международной организации.

«Мы хотели бы увеличить количество наших сотрудников «в поле» и открыть несколько представительств тут, на востоке Украины. Одно из них скорее всего, будет расположено в Краматорске. Нам кажется это очень логичным – это позволит плотнее взаимодействовать с областной государственной организацией, которая расположилась в Краматорске», - подчеркнул Уокер.

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По его словам, к зданию представительства выдвигаются строгие требования по безопасности: оно должно иметь ограждение, охрану, достаточно большой паркинг. Само помещение должно принять до 30 человек (в будущем там разместятся все гуманитарные и дипломатические миссии ООН) и иметь складские помещения.

Кихтенко пообещал помочь миссии с поиском подходящего помещения и организацией охраны сотрудников миссии.

По словам представителя ООН, отвечающего за безопасность миссии, Дженса Ларсона, «мы были бы благодарны, если бы удалось найти подходящее помещение бесплатно, но готовы рассматривать и варианты коммерческой недвижимости».