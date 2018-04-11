Савченко попросила Луценко не препятствовать ее политической деятельности

Савченко начала обращение к Луценко с напоминания о том, что он сам был в заключении.

Народный депутат Надежда Савченко в письменном обращении к генеральному прокурору Юрию Луценко и омбудсмену Людмиле Денисовой попросила предоставить разрешения на свидание с ее официальными помощниками-консультантами.

Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе СБУ, "требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность".

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В обращении к Луценко Савченко напоминает ему о времени, когда политик был арестован, а впоследствии помилован указом на то время президента Виктора Януковича.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта в Шевченковском районном суде города Киева во время рассмотрения ходатайства относительно избрания меры пресечения внефракционному народному депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко она объявила о начале голодовки. В этот день суд избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) ; ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.