Украинцы с биометрическими паспортами смогут ездить в ЕС без виз с 2015 года - МИД

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в эфире одного из телеканалов, сообщает ТСН.

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"Мы должны начать выпуск биометрических паспортов с 1-го января. Если нам это удастся, а я уверен, что мы это сделаем, то уже в 2015-м году мы можем говорить о начале безвизового режима для граждан Украины, которые являются владельцами биометрических паспортов для въезда в Шенгенскую зону ", - заявил Перебийнис.