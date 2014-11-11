Украинцы с биометрическими паспортами смогут ездить в ЕС без виз с 2015 года - МИД
03:04, 11 ноября 2014Политика
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Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом для украинских граждан с биометрическими паспортами может начать действовать с 2015-го года.
ipnews.in.ua
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в эфире одного из телеканалов, сообщает ТСН.
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"Мы должны начать выпуск биометрических паспортов с 1-го января. Если нам это удастся, а я уверен, что мы это сделаем, то уже в 2015-м году мы можем говорить о начале безвизового режима для граждан Украины, которые являются владельцами биометрических паспортов для въезда в Шенгенскую зону ", - заявил Перебийнис.
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