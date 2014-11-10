США осудили решение России скрыть правду о гибели псковских десантников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель Госдепартамента США Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне (трансляция брифинга происходила на сайте Госдепартамента США).

Спикер призвал обратить внимание на сообщения в СМИ, что российская власть решила сделать государственной тайной ситуацию с гибелью российских десантников из Пскова, которые по ее словам "были убиты во время боев на Донбассе этим летом".

"Мы знаем, что семьи погибших в бою возможно никогда не будут иметь успокоение от собственного правительства в понимании того, что же произошло с их сыновьями, потому что сейчас это объявлено государственной тайной", - сказала Псаки.

Читайте такжеСовбез США "очень обеспокоен" перемещением на Донбассе российской тяжелой техники Кроме того, она отметила, что Россия продолжает игнорировать выполнение обязательств соответственно Минских договоренностей и продолжает поддерживать опасные и дестабилизирующие действия.

В связи с этим Псаки подчеркнула, что "цена, которую придется (России - УНИАН) заплатить, возрастет".