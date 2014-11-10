Генпрокуратура РФ засекретила данные об обстоятельствах гибели псковских десантников (документ)
13:46, 10 ноября 2014Мир
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Депутат законодательного собрания Псковской области Лев Шлосберг получил ответ генпрокуратуры РФ на запрос о 12-ти псковских десантниках, погибших в июле-сентябре.
Военная прокуратура РФ не разглашает данные о гибели десантников /фото @Romenskiy
Лев Шлосберг опубликовал этот отчет на своей странице в ЖЖ. В своем ответе генпрокуратура сообщает, что обстоятельства гибели военнослужащих вне места дислокации установлены и в настоящее время проверяются. В рамках проверок проведены судебно-медицинские экспретизы.
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Более детальную информацию о гибели псковских десантников генпрокуратура РФ сообщить отказалась, сославшись на государственную тайну.
фото lev-shlosberg.livejournal.com
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