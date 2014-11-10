Генпрокуратура РФ засекретила данные об обстоятельствах гибели псковских десантников (документ)

Лев Шлосберг опубликовал этот отчет на своей странице в ЖЖ. В своем ответе генпрокуратура сообщает, что обстоятельства гибели военнослужащих вне места дислокации установлены и в настоящее время проверяются. В рамках проверок проведены судебно-медицинские экспретизы.

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Более детальную информацию о гибели псковских десантников генпрокуратура РФ сообщить отказалась, сославшись на государственную тайну.