В АП рассказали о майской встрече лидеров "нормандской четверки": без Путина, но на фоне диалога с РФ

Заместитель главы Администрации президента Украины отметил, что продвинуть вопрос развертывания миротворческой миссии ООН в Совете безопасности без согласия Москвы будет очень трудно.

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что трехсторонняя встреча лидеров Украины, Германии и Франции в немецком городе Аахен в начале мая состоится на фоне интенсивного диалога с Москвой.

Об этом он сообщил журналистам, комментируя переговоры президента Украины Петра Порошенко с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Елисеев отметил, что после завершения формирования состава немецкого правительства Украина начала более активный диалог с ФРГ, Францией и США для того, чтобы «продвигать» идею размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Он отметил, что Порошенко обсудил с Меркель и главой МИД ФРГ Гайко Маасом базовые параметры будущей миротворческой миссии.

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«Немецкая сторона решительно настроена на то, чтобы эту идею реализовать, поскольку эта тема является составляющей коалиционного соглашения в Германии, то есть она имеет политическую поддержку в Германии, и сегодня очень важно, что стороны еще раз согласовали и скоординировали позиции, которые заключаются в трех ключевых элементах: во-первых - это должна быть многофункциональная полноценная миротворческая операция ООН, во-вторых - она должна охватывать всю оккупированную территорию Донбасса, в-третьих - она должна быть, в том числе, размещена на неконтролируемом участке границы», - добавил заместитель главы Администрации президента.

По словам Елисеева, детали формирования будущей миссии будут обсуждаться на уровне экспертов с привлечением спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

Также он подчеркнул важность проведения трехстороннего саммита с участием Украины, Германии и Франции, который состоится в немецком городе Аахен в начале мая.

«Для нас очень важно, что это будет происходить на фоне интенсивного диалога лидеров Германии и Франции с Москвой, потому что все знают, что Россия владеет правом вето в Совете безопасности ООН, и без Москвы продвинуть этот вопрос (введения на Донбасс миротворцев - УНИАН) будет очень трудно», - добавил Елисеев.

Кроме того, он отметил, что позиция Германии заключается в том, что «полное согласие Украины - это ключевое условие размещения миротворческой операции на Донбассе».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, Меркель во время совместной пресс-конференции с Порошенко не исключила проведения трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и Украины в Аахене в мае.

Меркель отметила, что в мае в городе Аахен состоится церемония награждения лауреатов международной премии имени Карла Великого, однако российский президент Владимир Путин не будет присутствовать на мероприятии. Вместе с тем церемонию посетят президенты Франции Эммануэль Макрон и Украины Петр Порошенко. Также Меркель подтвердила свое участие в мероприятии.

По словам канцлера, она обсудила с Порошенко возможность проведения трехсторонней встречи лидеров ФРГ, Франции и Украины.