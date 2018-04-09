В Кремле заявили, что Путин и Меркель обсудили возможную "миссию ООН по охране наблюдателей ОБСЕ" на Донбассе

При этом в Кремле назвали российское вторжение на Донбасс «ситуацией на юго-востоке Украины» решение которой возможно учётом «безальтернативности минского комплекса мер как основы мирного разрешения кризиса».

В Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможное “учреждение миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ” на Донбассе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского президента по итогам телефонного разговора двух глав государств.

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При этом в Кремле назвали российское вторжение на Донбасс «ситуацией на юго-востоке Украины» решение которой возможно учётом «безальтернативности минского комплекса мер как основы мирного разрешения кризиса».

Кроме этого, отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения.

«Затронута проблематика, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Кроме этого, подчёркнута целесообразность продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

Также сообщается, что Путин и Ангела Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию кризиса в «нормандском формате».