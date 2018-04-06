Климкин рассказал, от чего зависит встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД

Климкин прогнозирует, что сначала может состояться трехсторонняя встреча или телефонный разговор глав МИД Украины, Германии и Франции.

Встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД Украины, Франции, Германии и России зависит от включения в повестку дня вопросов по установлению безопасности на Донбассе, освобождения заложников и развертывания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.

Об этом он сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер".

Говоря о предстоящих встречах в рамках "нормандского формата", украинский дипломат сообщил, что в ближайшие дни будет говорить об этом со своим немецким коллегой Гайко Маасом.

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"Сначала тоже встретимся втроем (главы МИД Украины, Германии, Франции - УНИАН) или переговорим по телефону. Потом будем смотреть - с чем выходим на Россию", - сказал Климкин.

Он добавил, что внимание должно сосредотачиваться на вопросах безопасности, освобождении политических заключенных и заложников, а также на миротворческой миссии.

"Если включаем эти три вопроса в повестку дня "нормандской" встрече - собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время все же на такую встречу выйдем", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, в марте Климкин заявлял, что определение даты встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" зависит от консультаций.

В феврале встреча глав МИД стран «нормандского формата» была запланирована на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но она не состоялась. Сначала она планировалась на 18.00 16 февраля. Однако впоследствии выяснилось, что встреча не состоится, потому что на нее не успевает прибыть немецкая делегация. 17 февраля стало известно, что встреча не состоялась из-за того, что у российской стороны не нашлось для этого свободного времени.