В ГПУ пока держат в секрете информацию по новому подозрению активисту Бубенчику

Адвокаты пока также не комментируют новое подозрение, но у стороны защиты есть вопросы относительно его появления и оснований для его появления.

В Генеральной прокуратуре отказываются комментировать, планируют ли прокуроры подавать ходатайство об избрании меры пресечения для активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, однако адвокаты такой возможности не исключают.

Как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь генпрокуратуры Андрей Лысенко, пока ГПУ не разглашает никакой информации относительно нового подозрения Бубенчику, в том числе, и в отношении меры пресечения.

"По состоянию на вчера со стороны прокуратуры мера пресечения не требовалась. Вчера также состоялось ознакомление Бубенчика с новым подозрением, которое ему вручили. И больше информации, которая могла бы быть интересной, мы не получали. Потому что следователь и старший в группе прокуроров сообщили о нераспространении информации, которая может помешать досудебному расследованию", - сказал он.

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На уточняющий вопрос, известно ли ему о планах относительно меры пресечения Бубенчику, Лысенко ответил: "Такой информации нет".

В свою очередь адвокат Бубенчика Игорь Коржук рассказал, что пока ему не известно, планирует ли прокуратура подавать ходатайство в суд для избрания меры пресечения его подзащитному, но не исключает, что такая возможность есть.

"Насколько мне известно, представители прокуратуры еще перед Печерским судом объявила, что в случае необходимости, они, после смены подозрения, могут обратиться с ходатайством в суд об избрании меры пресечения", - сказал защитник.

"Что подразумевает прокуратура под этим, я, имея определенный опыт, могу сказать, что в случае, если мой подзащитный, по их убеждению, не будет соблюдать требования Уголовно-процессуального Кодекса, а именно - появляться по первому требованию следователя, у них появляются дополнительные возможности для того, чтобы ходатайствовать перед судом и такие меры применить", - добавил Коржук.

Он отметил, что поскольку Бубенчику инкриминируются тяжкие преступления, то, в целом, такая мера пресечения, как, например, ношение электронного браслета, может быть применена по решению суда.

При этом адвокат отметил, что Бубенчик не планирует уклоняться от следствия и готов полностью себя защищать в рамках нового подозрения.

Также Коржук сообщил, что адвокаты пока не комментируют новое подозрение, но добавил, что у стороны защиты "имеются вопросы о его появлении и относительно оснований для его появления".

Более подробно рассказать о новом подозрении защита Бубенчика пообещала рассказать позже, после окончательного определения правовой позиции с клиентом.