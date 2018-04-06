Парасюк назвал условия нормализации отношений между Украиной и Россией

Россияне не умеют отстаивать свое достоинство так, как это умеют делать украинцы, считает нардеп.

Народный депутат Владимир Парасюк считает, что возвращение Украины и Российской Федерации к нормальным добрососедским отношениям возможно при наличии нескольких условий.

В частности, нормализация отношений будет возможна, когда в РФ изменится политический класс, рассказал политик во время чата на "Главреде".

"... Когда россияне будут уметь отстаивать свое достоинство так, как это умеют делать украинцы или любая другая европейская нация", — добавил собеседник.

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Парасюк так же считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин ищет безболезненный выход из конфликта на Донбассе.

В Украине общество не хочет мира с РФ, утверждает политик.

"Путин ищет безболезненный выход из этого конфликта. Но ему так легко это не удастся. Ведь украинское общество не хочет мира с Россией. Оно хочет победы над Россией", — отметил собеседник.