Парасюк назвал условия нормализации отношений между Украиной и Россией
Народный депутат Владимир Парасюк считает, что возвращение Украины и Российской Федерации к нормальным добрососедским отношениям возможно при наличии нескольких условий.
В частности, нормализация отношений будет возможна, когда в РФ изменится политический класс, рассказал политик во время чата на "Главреде".
"... Когда россияне будут уметь отстаивать свое достоинство так, как это умеют делать украинцы или любая другая европейская нация", — добавил собеседник.
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Парасюк так же считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин ищет безболезненный выход из конфликта на Донбассе.
В Украине общество не хочет мира с РФ, утверждает политик.
"Путин ищет безболезненный выход из этого конфликта. Но ему так легко это не удастся. Ведь украинское общество не хочет мира с Россией. Оно хочет победы над Россией", — отметил собеседник.