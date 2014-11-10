Керри заявил о готовности США защищать суверенитет Украины

"Под угрозой находится послевоенный порядок и порядок, установившийся после падения стены, который принес пользу миллионам людей по всему миру", — цитирует госсекретаря Росбалт.

Он также подчеркнул готовность США и ЕС "защищать суверенитет и независимость Украины". Керри также выразил благодарность Ангеле Меркель за "ведущую роль" в урегулировании украинского кризиса.

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Напомним, Меркель вчера почтила память людей, погибших пытаясь перебраться через Берлинскую стену. "День свободы всегда является еще и Днем памяти жертв", — заявила она, выступая на церемонии по случаю 25-летия падения Берлинской стены.