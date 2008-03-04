РосУкрЭнерго пугает Нафтогаз санкциями за незаконный отбор газа у... РосУкрЭнерго

Ответственность за возмещение всех убытков монополисту-экспортеру газа в Украину RosUkrEnergo в случае осуществления несанкционированного отбора будет нести НАК "Нафтогаз України", заявил РИА "Новости" пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ.

"Компания RosUkrEnergo AG напоминает, что в случае осуществления "Нафтогазом" несанкционированного отбора газа, принадлежащего RosUkrEnergo AG, ответственность за возмещение всех убытков компании RosUkrEnergo AG, вызванных предъявлением претензий со стороны покупателей, будет нести "Нафтогаз", - сказал собеседник агентства.

По его словам, принимая во внимание всю сложность ситуации в целом, RosUkrEnergo требует от "Нафтогаза" в ближайшие часы дать четкие и понятные ответы на целый ряд заданных, но не решенных вопросов.

Как сообщал УНИАН, утром 3 марта «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 25% из-за нерешенных проблем с задолженностью «Нафтогаза Украины» за газ, потребленный в ноябре-декабре 2007 года, и отсутствие условий поставок в 2008 году.

4 марта в 20.00 мск ОАО "Газпром" сократил еще на 25% поставки газа в Украину - до 69,3 млн. куб. м в сутки, что отвечает около 54% суточных плановых объемов.

Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что может гарантировать бесперебойный транзит для европейских потребителей до тех пор, пока это не будет угрожать энергетической безопасности Украины. Компания отмечает, что в случае, если «Газпром» продолжит и далее грубо нарушать технические соглашения между двумя странами, снижая объемы поставок среднеазиатского газа в Украину, НАК «Нафтогаз Украины» оставляет за собой право перейти к адекватным и асимметричным действиям для защиты интересов потребителей Украины.

Компания считает, что ограничение поставок газа в Украину противоречит главному принципу технических условий взаимоотношений между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в газовой сфере. А именно, обеспечению НАК «Нафтогаз Украины» бесперебойного и безаварийного транзита российского газа для европейских потребителей, при условии обеспечения газового баланса Украины. Таким образом, ОАО «Газпром» пытается вынудить Украину перейти к действиям, которые противоречат положениям Европейской энергетической хартии.