Тимошенко удивила новым образом в Раде (фото)

Леди Ю прическу оставила прежней, но со стилем одежды решила поэкспериментировать.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась в четверг, 5 апреля, на заседание Верховной Рады в пиджаке в стиле милитари.

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В новом образе она выступила во время рассмотрения законопроектов о нацбезопасности, но менять прическу не стала - заплела традиционную косу.

Также на наряды Тимошенко на своей странице в Facebook обратил внимание пользователь Дмитрий Гейко.

"Бабу Юлю на френчи потянуло, очень симптоматично. Даже у Кобы (советского диктатора Иосифа Сталина - Ред.) с Кимом (лидером КНДР Ким Чен Ыном - Ред.) не было с лампасами на рукавах", - написал он.

В комментариях под его постом подписчики пишут: "Ну, как фюрер", "Готовится воевать за президентское кресло", "Боевая".

Как сообщал УНИАН, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко застали в интересной позе за трибуной в Раде. Курьезный момент поймал фотограф издания "Буквы" Богдан Бортаков и опубликовал его на своей странице в Facebook.