Тимошенко подловили в забавной позе за трибуной Рады (фото)
18:40, 03 апреля 2018Политика
4266
Фотографию с Тимошенко в Раде показал на своей странице в Facebook фотограф Бортаков.
Тимошенко присела возле трибуны парламента / фото facebook.com/bogdanbortakov
Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко застали в интересной позе за трибуной в Раде.
Курьезный момент поймал фотограф издания "Буквы" Богдан Бортаков и опубликовал его на своей странице в Facebook.
Читайте такжеТимошенко показала, сколько заработала в прошлом году
"А депутаты уже ушли...?", - пошутил он в подписи под фото.
"Стала в позу "обнищания", "Скрутило бабушку Юлю", "Низкий старт?", - пишут комментаторы под фотографией.
Ранее журналисты издания "Буквы" застали Надежду Савченко в интересной позе в зале парламента. Судя по фотографиям, нардеп просто немного устала и решила отдохнуть.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter