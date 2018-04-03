Тимошенко подловили в забавной позе за трибуной Рады (фото)

18:40, 03 апреля 2018
Политика
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Тимошенко присела возле трибуны парламента / фото facebook.com/bogdanbortakov

Курьезный момент поймал фотограф издания "Буквы" Богдан Бортаков и опубликовал его на своей странице в Facebook.

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"А депутаты уже ушли...?", - пошутил он в подписи под фото.

"Стала в позу "обнищания", "Скрутило бабушку Юлю", "Низкий старт?", - пишут комментаторы под фотографией.

Ранее журналисты издания "Буквы" застали Надежду Савченко в интересной позе в зале парламента. Судя по фотографиям, нардеп просто немного устала и решила отдохнуть.

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Теги: #Рада#Юлия Тимошенко