В зоне АТО погибли двое правоохранителей из Полтавской области

Об этом УНИАН заявил начальник отдела по связям с общественностью ГУ МВД в Полтавской области Юрий Сулаев.

По его данным, тела погибших планируется доставить в Полтаву завтра.

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Милиционеры были командированы в зону проведения АТО в составе сводного отряда милиционеров Полтавщины.

Сулаев отметил, что обстоятельства смерти милиционеров пока еще выясняются.