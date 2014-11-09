В зоне АТО погибли двое правоохранителей из Полтавской области
20:35, 09 ноября 2014Политика
1
В зоне Антитеррористической операции в пределах Донецкой области сегодня погибли двое полтавских правоохранителей, еще один тяжело ранен.
Тела погибших завтра привезут до Полтавы / УНИАН
Об этом УНИАН заявил начальник отдела по связям с общественностью ГУ МВД в Полтавской области Юрий Сулаев.
По его данным, тела погибших планируется доставить в Полтаву завтра.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военных, еще 13 получили ранения
Милиционеры были командированы в зону проведения АТО в составе сводного отряда милиционеров Полтавщины.
Сулаев отметил, что обстоятельства смерти милиционеров пока еще выясняются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter