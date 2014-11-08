Министр финансов Германии: война дороже чем экономическое спасение Украины

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает открытие границы между Западным и Восточным Берлином 9 ноября 1989 года "чудом", ведь это произошло "без единой капли крови и ни одного выстрела", передает DW.DE со ссылкой на информагенство KNA.

Читайте такжеГермания обещает Украине дальнейшую финансовую поддержку

"Если в политике существуют чудеса, то это было одно из них", - констатировал Вольфганг Шойбле, выступая во время Конференции католических епископов Германии по случаю 25-й годовщины падения Берлинской стены.

Уроки протестных движений за свободу в Венгрии, Польше и бывшей ГДР показывают, насколько необходимым может быть терпение, считает немецкий министр. По его мнению, сейчас это касается и Украины. Если украинские демократы не разочаруются, то их путь с помощью других европейцев тоже будет иметь успех, сказал политик. Он призвал не "ныть о том, сколько это будет стоить экономически". "Война дороже", - отметил немецкий министр финансов.