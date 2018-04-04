Холодницкий в Раде рассказал о достижениях и проблемах антикоррупционных органов

По словам Назара Холодницкого, сейчас более 100 производств с обвинительными актами направлены в суд.

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует более 500 уголовных производств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время выступления в Верховной Раде.

"Уже два с половиной года мы работаем в этом направлении (в сфере борьбы с коррупцией - УНИАН), и достигли за эти два с половиной года значительных результатов. Более 500 производств зарегистрировано и расследуется, более 100 производств с обвинительными актами направлены в суд", - заявил он.

"Есть у нас проблемы с приговорами. Мы видим, что приговоры мы получить не можем. Конечно, вопрос антикоррупционного суда стоит очень остро. Если бы он существовал, я думаю, Украина увидела бы определенные результаты, собственно, в судебных приговорах", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.

Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающий.

27 марта генпрокурор Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого.

30 марта Луценко заявил, что обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Руководитель САП сообщил, что отказался предоставить образцы голоса сотрудникам Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

Холодницкий отметил, что производство против него зарегистрировано по статье УК о разглашении данных досудебного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.