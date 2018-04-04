Холодницкий – нардепу Лещенко: доходы и расходы не позволяют вам приобрести квартиру в центре Киева

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры отметил, что уголовное производство относительно законности покупки Лещенко квартиры в центре Киева расследуется.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что уголовное производство о законности покупки народным депутатом Украины Сергеем Лещенко квартиры в центре Киева расследуется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде Украины.

"Я был против, что какая-то аналитическая справка заменила производства по вашей квартире за 350 тысяч долларов. Я был против, не было внесено в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - УНИАН)", - заявил он.

При этом Холодницкий отметил, что в дальнейшем уголовное производство о приобретении Лещенко квартиры было открыто.

"Но я вас информирую, что да, с опозданием, лучше поздно чем никогда, это производство. И я жду от органов следствия, чем оно закончится. Потому что анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева", - сказал Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября 2016 года Холодницкий заявил, что возглавляемое им ведомство требовало внесения информации о покупке народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в Единый реестр досудебных расследований.

"Когда я писал письмо директору НАБУ, я ставил требование о внесении в ЕРДР (факт покупки Лещенко квартиры - УНИАН). Почему это не было сделано детективами или руководством НАБУ? Я не знаю. Они передали в свой аналитический отдел, исследовали... Внесение в ЕРДР сняло бы много вопросов, просто Уголовный процессуальный кодекс выписан так, что процессуальная функция прокурора начинается с момента внесения в ЕРДР», - пояснил Холодницкий.

Он также высказал мнение, что покупкой дорогого жилья Лещенко "подставил под удар весь антикоррупционный блок, который хочет что-то изменить в стране".

"Поскольку действительно, когда в стране война, а ты покупаешь в центре квартиру... я с моральной стороны его не могу понять", - сказал Холодницкий.

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Справка УНИАН. 6 сентября 2016 года СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. м в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Позже сам Лещенко призвал НАПК и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждал, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

10 сентября директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Лещенко уже дал Бюро предварительные пояснения по поводу приобретения им квартиры в центре Киева.

16 сентября пресс-служба НАБУ сообщила, что ведомство завершило информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения Лещенко квартиры в Киеве.

19 сентября на брифинге Сытник заявил, что его ведомство передаст НАПК материалы по выявленным признакам административных правонарушений в действиях Лещенко во время приобретения элитной квартиры в центре столицы.

20 сентября НАПК начало проверку материалов НАБУ по квартире Лещенко.

1 ноября Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала заявление народного депутата Павла Пинзеника и открыла уголовное производство о возможном совершении преступления народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергеем Лещенко во время приобретения им элитной квартиры в центре Киева.

6 декабря в интервью журналистам генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в Генеральной прокуратуре Украины не видят оснований для уголовного преследования народного депутата Сергея Лещенко в связи с приобретением им дорогой квартиры в центре Киева.

15 февраля 2017 года Печерский районный суд Киева закрыл дело, которое инициировало НАПК, о совершении административного правонарушения при приобретении квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко в связи с отсутствием состава правонарушения.