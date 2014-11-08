За последние сутки погибли трое украинских военнослужащих - СНБО

За последние сутки в зоне проведения АТО погибли трое украинских военнослужащих, 15 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Информационно-аналитического центра РНБО Владимир Полевой.

По его словам, террористы продолжают нарушать режим прекращения огня, а российская сторона наращивает свое военное присутствие.

«В течение последней недели происходит значительное накопление живой силы, техники на территориях, занятых террористами. Террористы и российские оккупационные войска не соблюдают перемирие и нарушают режим прекращения огня», - отметил Полевой.

Читайте такжеЗа сутки боевики более 40 раз обстреляли позиции сил АТОПо его словам, террористы пытаются выбить украинские войска из занимаемых позиций, пользуясь тем, что те имеют приказ не вступать в активное противостояние. «Однако на каждый обстрел на зафиксированные позиции, откуда велся обстрел, мы отвечаем артиллерийским огнем», - заявил Полевой.