Порошенко хочет "обменять" пост секретаря СНБО на должность главы МВД

Президент Петр Порошенко хочет отвоевать для себя пост министра внутренних дел. В обмен на это глава государства готов отдать партнерам по будущей коалиции должность секретаря СНБО.

"Должность секретаря Совбеза остается вакантной. По неофициальной информации источников ZN.UA, этот пост "зарезервирован" для Александра Турчинова на тот случай, если "Народный Фронт" согласится "отдать" президенту пост министра внутренних дел", - пишет издание.

Читайте такжеУ Порошенко хотят, чтобы в коалицию вместе с фракциями вошли депутатские группыДо 7 августа должность секретаря СНБО занимал Андрей Парубий. Он был назначен на этот пост в конце февраля Александром Турчиновым, который на тот момент был и.о. президента.

Информация об уходе Парубия просочилась в СМИ еще за несколько дней до того, как Порошенко официально принял его отставку. Сообщалось, что Парубий написал заявление еще 25 июля. Причиной стали расхождения в позициях президента и секретаря СНБО.

Читайте такжеВ коалицию предварительно попадают БПП, партии Яценюка и Садового – источникПо данным ZN.UA, решение Парубием было принято после того, как ему предложили заявить об очередном этапе перемирия в проведении АТО на Востоке. Он отказался это делать и написал заявление.

Секретарь СНБО назначается президентом. Министр внутренних дел - утверждается парламентом по представлению премьер-министра.