СМИ обнародовали подробности нескольких эпизодов вмешательства Холодницкого в расследования

В описанных эпизодах, считают в НАБУ, Холодницкий допустил ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей и совершил действия, порочащие звание прокурора и вызывающие сомнение в его объективности, беспристрастности, независимости.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий вмешивался в дела против народного депутата Георгия Логвинского, Олега Бахматюка, экс-главы НАПК Натальи Корчак и помощника нардепа Олега Ляшко Александра Богачева.

Об этом говорится в тексте жалобы главы НАБУ Артема Сытника, которая 30 марта поступила в квалификационно-дисциплинарной комиссии генпрокуратуры, пишет Громадське.

В частности, Сытник просит уволить Холодницкого на основании следующих обвинений: невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение тайны следствия; совершение действий, порочащих звание прокурора и которые могут вызвать сомнение в его объективности, непредубежденности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательство или любое другое влияние прокурора на служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей.

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В частности, пишет "Громадське", НАБУ расследует дело в отношении Александра Богачева - помощника-консультанта лидера "Радикальной Партии Олега Ляшко". По версии следствия, он пытался дать взятку и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун в виде квартиры.

1 марта, говорится в жалобе Сытника, Холодницкий у себя в кабинете встретился с заместителем директора компании "Акварели Девелопмент Холдинг" Сергеем Кафтей.

Во время встречи Холодницкий якобы предупредил Сергея Кафтю о возможных обысках, а также рассказал подробности уголовного дела, подбив к даче заведомо ложных показаний. Кроме того, говорится в жалобе, руководитель САП проинструктировал Кафтю, что именно он должен говорить на допросе. Допрос должен проводить процессуальный руководитель в этом производстве Роман Сымкив. Следовательно Холодницкий вызвал к себе Сымкива "и дал ему указание допросить Кафтю как свидетеля в уголовном производстве".

На допросе, считают в НАБУ, Кафтя действовал согласно инструкции Холодницкого, скрыв тот факт, что мэр Вишневого Илья Диков требовал от него недвижимость. В НАБУ считают, что действия Холодницкого "сделали невозможным осуществление досудебного расследования должным образом и лишили детективов весомых доказательств".

Через 5 дней Кафтю допросили в НАБУ. После этого он снова пришел к Холодницкому и рассказал о допросе, говорится в жалобе.

Холодницкий вызвал Сымкива и, "употребляя многочисленные нецензурные выражения и унижая подчиненного", сказал ему, что Кафтя - его "друг" и что в тот день его допрашивали без ведома Холодницкого в НАБУ.

Также Холодницкий узнал, что детектив НАБУ без его ведома согласовал в САП четыре ходатайства об обысках в офисе "Акварели Девелопмент Холдинг".

Холодницкий поговорил с Кривенко, и тот пообещал, что утром позвонит заместителю главы Соломенского суда Киева Тарасу Оксюте, чтобы тот отказал детективам НАБУ в проведении обысков в компании "Акварели Девелопмент Холдинг".

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Также, детективы НАБУ расследуют три уголовных дела, в которых фигурирует народный депутат от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский.

Согласно жалобе, 9 февраля Логвинский пришел в кабинет Холодницкого и спросил, что тот собирается делать с этими уголовными делами. Холодницкий ответил, что "полностью контролирует ситуацию" и заблаговременно сообщит Логвинскому, когда детективы будут проводить следственные действия.

Примерно через час после встречи Холодницкий вызвал старшего прокурора Сергея Козачину, который расследует эти производства. Козачина сказал, что собирается объявлять подозрение Логвинскому в совершении коррупционных преступлений. Холодницкий на это ответил, что в деле присутствует "политический момент", поскольку Логвинского поддерживают нардепы Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также весь состав Европейского суда по правам человека, судьей которого уже 8 лет является жена Логвинского. В этом разговоре, говорится в жалобе, Холодницкий рассказывал об авторитете Логвинского в Парламентской ассамблее совета Европы. Поэтому, Холодницкий заявил, что "не хочет с ними ссориться".

Наконец, указано в жалобе, Холодницкий спросил у Козачины, когда в производстве по Логвинского должны завершиться розыскные действия и отметил, что дела нужно или отложить на неопределенный срок, или закрыть вообще.

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НАБУ расследует два уголовных дела, в которых фигурирует бизнесмен и владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк.

5 марта в кабинете Холодницкого появился Сергей Козачина, который также является процессуальным руководителем по делам Бахматюка, говорится в жалобе. В разговоре Холодницкий якобы сказал прокурору, что узнал из СМИ о намерениях Бахматюка провести акции протеста под зданием Антикоррупционной прокуратуры и поинтересовался, на какой стадии расследования дел против него.

Потом Холодницкий якобы спросил у своего заместителя Владимира Кривенко, причастен ли еще кто-то в САП к расследованию дел Бахматюка, кроме Козачины. Заместитель доложил, что ими занимается также начальник второго отдела Максим Кравченко.

Следовательно Холодницкий вызвал Кравченко и сказал, чтобы тот провел совещание следователей и прокуроров, по результатам которого дела Бахматюка должны были бы передать в другой правоохранительный орган, поясняется в документе. В тоот же день Холодницкий еще несколько раз пытался убедить Кравченко, чтобы прокуроры прекратили расследование по делам Бахматюка.

На следующий день, по версии НАБУ, прокуроры и детективы по этому делу собрались на совещание и решили продолжить расследование по Бахматюку. Однако 7 марта Холодницкий своим постановлением забрал дела Бахматюка из Антикоррупционной прокуратуры, передав их в следствие Национальной полиции, поясняется в жалобе.

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Начиная с октября 2017 года, детективы НАБУ расследуют уголовное дело, в котором фигурирует экс-глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак. Речь идет о деле о "незадекларированной машине" Корчак.

По версии НАБУ, 20 февраля начальнику управления процессуального руководства САП Андрею Довганю прислали на подпись документ о временном доступе к вещам и документам Натальи Корчак.

На следующий день Довгань якобы пришел в кабинет к Холодницкому и попросил Антикоррупционного прокурора подписать этот документ. Как говорится в жалобе, Холодницкий "в грубой форме отказался", поскольку "не усматривал целесообразности" его подписывать.

Также, согласно материалам жалобы, 16 февраля Холодницкий встретился с руководителем правозащитной организации Transparency International Ярославом Юрчишиным и рассказал секретные сведения по делу Корчак, таким образом разгласив тайну следствия. Под конец разговора Холодницкий якобы заявил, что не собирается арестовывать Наталью Корчак, мол, "это повредит всем".

Детективы НАБУ от ноября 2016 года расследуют дело, где фигурирует городской голова Одессы Геннадий Труханов. Во время разговора со своим заместителем Кривенком Холодницкий якобы приказал ему не проводить активные следственные действия в отношении определенных фигурантов этого дела.

В описанных эпизодах, считают в НАБУ, Холодницкий допустил ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, разглашение свидетелю сведений досудебного расследования и совершил действия, порочащие звание прокурора и вызывающих сомнение в его объективности, беспристрастности, независимости, и грубо нарушил правила прокурорской этики.

"Я готов к исследованию всех обвинений, которые будут звучать в мой адрес со стороны директора НАБУ и генпрокурора, на заседании Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Я готов отстаивать свою позицию, но требую, чтобы все было исследовано в комплексе, и чтобы были исследованы все слова, а также все действия, которые последовали потом. Не будем прятаться, не будем болеть. Придем на заседание и предоставим все объяснения, которых потребует комиссия", - заявил Холодницкий в комментарии "Громадському" по изложенным выше фактам.