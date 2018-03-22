Холодницкий о собственной отставке: "Не дождутся"

Он отметил, что если кто-то хочет заставить его совершить какие-то действия, вроде отставки, то этого не будет.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что по поводу его отставки была организована «сбалансированная медийная акция».

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Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН. Он отметил, что следил за всеми событиями, читая интернет.

"В начале я увидел, что я ухожу в отставку, потом - в отпуск, потом иду в отпуск к Пасхе, затем - до конца мая. Без меня меня женили. Я сейчас нахожусь с визитом в Брюсселе. САП и НАБУ работают вместе. Я понимаю, что неугодный прокурор может быть неугодным всем. Но если это так , значит, я что-то правильно делаю. Если кто-то хочет вынудить меня к совершению каких-либо действий, отставок или иному, не дождутся", - отметил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд СМИ писали о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого.

21 марта директор НАБУ Артем Сытник назвал «провокационными статьями безответственных журналистов» соответствующие публикации. «Журналисты пишут информацию, которая не подтверждена ни одним официальным источником. Как я могу это комментировать? Как я могу комментировать, когда некоторые журналисты - им, возможно, необходимо пройти экспертизу ... Поэтому комментировать это не совсем уместно ... Сейчас складывается такая ситуация, когда подталкивают к определенным комментариям. Эти определенные провокационные статьи и заявления определенных безответственных журналистов я не имею ни возможности, ни морального права комментировать», - подчеркнул Сытник.

Также он заявил, что не допустит какого-либо контроля над деятельностью НАБУ и САП.