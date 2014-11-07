Штаб АТО сообщил о 13 раненых украинских бойцах

19:49, 07 ноября 2014
Политика
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За сегодняшний день в результате обстрелов ранены 13 украинских военнослужащих.

REUTERS

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев. По его словам, было совершено 25 обстрелов, боевики использовали артиллерийские системы и системы залпового огня "Град".

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Владислав Селезнев также отмечает, что наиболее сложная ситуация сохраняется в районе населенных пунктов Бахмутка и Дебальцево.

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