Штаб АТО сообщил о 13 раненых украинских бойцах

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев. По его словам, было совершено 25 обстрелов, боевики использовали артиллерийские системы и системы залпового огня "Град".

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Владислав Селезнев также отмечает, что наиболее сложная ситуация сохраняется в районе населенных пунктов Бахмутка и Дебальцево.