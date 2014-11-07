Окончательную дату презентации коалиционного соглашения перенесли на 1 декабря
18:28, 07 ноября 2014Политика
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Вице-премьер-министр, представитель партии "Блок Петра Порошенко", Владимир Гройсман прогнозирует, что стороны подготовят коалиционное соглашение к 1 декабря.
В БПП обещают 1 декабря выйти с планом реформ / УНИАН
Об этом сообщает ТВі.
"У нас есть ориентировочно срок до 1 декабря, мы должны выйти с четким коалиционным соглашением и планом реформ", - отметил Гройсман.
"Фактически нужно определить три позиции: что мы делаем, в какие сроки это делаем, кто делает. Пока известно только кто делает", - добавил он.
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Вице-премьер отметил, что предыдущие правительства были неэффективными. По его словам, сегодня общество хочет услышать четкий ответ, что будет делать власть и какие реформы проводить.
"Мы вышли с инициативой формирования коалиционного соглашения, основным разделом которого является план реформ", - сказал Гройсман.
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