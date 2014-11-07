Окончательную дату презентации коалиционного соглашения перенесли на 1 декабря

Об этом сообщает ТВі.

"У нас есть ориентировочно срок до 1 декабря, мы должны выйти с четким коалиционным соглашением и планом реформ", - отметил Гройсман.

"Фактически нужно определить три позиции: что мы делаем, в какие сроки это делаем, кто делает. Пока известно только кто делает", - добавил он.

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Вице-премьер отметил, что предыдущие правительства были неэффективными. По его словам, сегодня общество хочет услышать четкий ответ, что будет делать власть и какие реформы проводить.

"Мы вышли с инициативой формирования коалиционного соглашения, основным разделом которого является план реформ", - сказал Гройсман.