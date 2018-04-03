ВР провалила включение в повестку дня законопроектов об отмене е-декларирования для активистов

Соответствующие решение не поддерживают фракции “Оппозиционный блок”, Радикальной партии и группы “Воля народа”.

Парламент так и не поддержал включение в повестку дня четырех законопроектов, которые касались отмены е-декларирования для общественных деятелей.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Андрей Парубий призвал фракции и группы “отставить политические эмоции и политическое противостояние”.

Он подчеркнул, что важно, чтобы “публичные заявления не расходились с реальным действием, иначе это не политика, иначе это “византийщина”, а не европейская политика”.

Отвечая на упреки о том, что международные организации оказывают давление на украинскую власть, чтобы было отменено е-декларирования для общественных деятелей, Парубий отметил, что “международный аспект тоже имеет большое значение”.

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Он напомнил, что 100 лет назад, “когда Украина горела в войне, и мы не имели поддержки партнеров, мы потерпели поражение. И сегодня, когда мы снова против российского агрессора стоим один-на-один, нам нужна поддержка цивилизованного мира. И сегодня также международный аспект этого закона имеет важное значение”.

Когда лидер фракции “БПП” Артур Герасимов выступал с трибуны, говоря, что фракция поддерживает такое решение, то ему из сектора фракции “Самопомощь” кричали: “Лжец!”, поскольку во время голосования лишь около половины депутатов от «БПП» голосовали «за».

Не голосовали за включение законопроектов в повестку дня фракции “Оппозиционного блока”, Радикальной партии, группа “Воля народа”.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», в соответствии с которым субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч.1 ст.3 Закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года предоставить первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали «шагом назад» поправки в закон о е-декларировании.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать три законопроекта, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

28 марта президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить законодательное требование о представлении общественными активистами е-деклараций.

Сегодня председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил провести экстренное заседание парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции для предоставления заключений по законопроектам, которые касаются е-декларирования для общественных активистов, поскольку запланированное на 9.00 заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.