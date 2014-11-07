Президент Эстонии: РФ разрушила мир, потому что ЕС не наказал ее за Крым

Такое заявление сделал президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel, передает ZN.UA. По его мнению, в ЕС неправильно оценили угрозу со стороны Кремля. "Много государств не поняли всю серьезность ситуации. Вместо того, чтобы дать адекватный ответ, начался спор, кого из россиян включить в список санкций", - сказал он.

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"После того, как мы смирились с переделом границ по этническому принципу, мы вернулись в 1938 год, когда была аннексирована Судетская область. Мы находимся в гораздо большей беде, чем признаем. И когда кто-то говорит, что время ослабить санкции, потому что Путин ослабил тон, то это значит, что кто-то не понимает ситуацию. Мы не должны согласиться на разрушение основы безопасности за пару евро", - сказал Томас Хендрик Ильвес.

На вопрос, правильно ли сделает президент Петр Порошенко, если возобновит боевые действия на Донбассе, эстонский президент ответил, что его украинский коллега имеет на это право. "Он имеет полное право защищать свою страну. Это все равно, если бы в 1980 году мы думали на Западе: может ли Лех Валенса подстрекать забастовки в Гданьске? Может не надо, еще разозлит СССР. Я не думаю, что мы имеем право судить страну, которая переживает нападение", - пояснил президент Эстонии.