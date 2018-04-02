В Киеве отозвали исковое заявление о запрете "Партии регионов"

Истец просил суд обязать Минюст запретить деятельность на территории Украины "Партии регионов" и отменить государственную регистрацию политсилы.

Окружной административный суд Киева снял с рассмотрения дело о запрете Партии регионов за то, что иск был отозван. Об этом сообщается на сайте суда.

Как передает Радио Свобода, после выхода из совещательной комнаты суд огласил решение оставить без рассмотрения административный иск общественной организации «Всеукраинское бюро расследований» Министерства юстиции Украины.

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Истец просил суд обязать Минюст запретить деятельность на территории Украины Партии регионов и отменить государственную регистрацию политсилы. Окружной административный суд города Киева открыл производство относительно запрета деятельности на территории Украины Партии регионов в сентябре этого года.

Партия создана в 1997 году. После событий Евромайдана 2014 года партия практически прекратила политическую деятельность и не принимала участия во внеочередных парламентских выборах. В то же время, «на обломках» Партии регионов возник «Оппозиционный блок», в который вошли многие члены этой партии. «Оппозиционный блок» принимал участие в выборах, имеет фракцию в Верховной Раде – 43 депутата.

Бывший председатель фракции Партии регионов в парламенте Александр Ефремов находится под арестом. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности группировки «ЛНВ»; государственной измене.