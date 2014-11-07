У Порошенко в коалиционном соглашении хотят прописать ликвидацию ряда министерств

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политика.

«Речь идет не только о сокращении количества министерств и парламентских комитетов, но и соответствующих секретариатов и аппаратов этих структур», - отметил Томенко.

Он напомнил, что в Верховной Раде есть так называемые «именные» комитеты, которые формировались под конкретных политиков, а не под соответствующие полномочия.

Читайте такжеУчастники консультаций обсудили три блока проекта соглашения коалиции

«В то же время надо не забыть, что у нас действует как минимум два Кабинета министров. Так, Секретариат Кабинета министров, фактически, по численности, влиянию и полномочиям является своеобразным «вторым правительством». Не может в стране быть двух правительств, а поэтому радикальная оптимизация и аппарата Кабинета министров - также неотложная задача, которую надо закрепить в коалиционном соглашении», - подытожил Томенко.