Фирташа "заказали" киллерам - СМИ

Это началось вскоре после того, как австрийская полиция задержала Фирташа в офисе его холдинга Group DF в Вене 12 марта на основании американского ордера на арест, пишет Deutsche Welle.

Несмотря на то, что через некоторое время олигарх смог выйти из-под стражи, уплатив рекордный для австрийского правосудия залог в 125 млн евро, он не имеет права покидать Австрию, пока не будет принято решение о его экстрадиции в США.

Как известно, в США Дмитрия Фирташа подозревают в создании преступной группировки, подкупе представителей местной власти в одном из штатов Индии и отмывании денег. Максимальный совокупный срок за преступления, инкриминируемые олигарху, составляет 50 лет.

Тот факт, что Дмитрий Фирташ после задержания в Вене постоянно окружен мини-армией из охранников, имеет конкретную причину, пишет Die Presse. Журналисты этой газеты провели собственное расследование и пришли к выводу, что украинского олигарха "заказали" киллерам.

При этом они ссылаются на данные немецких спецслужб.

Согласно эксклюзивной информации издания, опубликованной в четверг, 6 ноября, на сайте газеты, убийство олигарха планируется с прошлой весны. Его якобы должна была выполнить группа киллеров из Румынии и Венгрии, которые даже сняли с этой целью помещения в Вене, сообщает газета данные источников.

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Генеральному прокурору Австрии Вернеру Пляйшлю известно о вероятном планировании убийства известного олигарха, пишет австрийская газета, - об этом ему рассказал адвокат подозреваемого Дитер Бемдорфер.

Окружение Фирташа уже требовало от австрийской полиции предоставить олигарху охрану, рассказал газете пресс-секретарь руководителя венской полиции Роман Гашлингер. Полиция, по словам спикера, собрала всю необходимую информацию, однако отказала в защите, решив, что такая мера не является крайне необходимой.

Однако в окружении олигарха не видят причин для отмены усиленной защиты Дмитрия Фирташа, отмечает издание. "Мы постоянно поддерживаем контакт с ответственными ведомствами", - рассказал газете вице-глава Group DF и "правая рука" Фирташа, Роберт Шетлер-Джонс. По его словам, Фирташ сообщает "ответственным ведомствам" о каждом своем перемещении, отмечает Die Presse.

Австрийская газета предполагает, что заказ на убийство украинского олигарха может исходить из Венгрии. Раньше там находился ряд важных предприятий империи Фирташа, однако в 2009 году его вытеснили из газового бизнеса в этой стране. Старые счеты могли остаться у Фирташа с бывшим менеджментом венгерского газового трейдера Emfesz, который в свое время был продан швейцарской компании RosGas за один доллар, считает Die Presse. Газета пишет, что "заказать" олигарха мог кто-то из окружения бывшего руководства Emfesz.

Украинский олигарх имеет немало врагов и в Венгрии, и в Украине, считает издание.

Эти люди видимо боятся, что он может "расколоться" после экстрадиции в США и расскажет американским следователям о махинациях восточноевропейского газового бизнеса, предполагают австрийские журналисты.

Украинский олигарх находится в Вене уже восемь месяцев. Процесс по его делу продолжается.