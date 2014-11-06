Bloomberg.com: перемирие в Украине под угрозой, так как Россию предупредили о санкциях

В статье Катерины Чурсиной, Патрика Донахью и Грегори Вискуси под названием «Перемирие в Украине под угрозой, так как Россию предупредили о санкциях», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что перемирие в Украине, которое длится уже 2 месяца, может закончиться, так как боевые действия сотрясают подконтрольные сепаратистам районы на востоке страны, а США и Германия предупредили Россию о том, что ей могут грозить новые санкции в связи с конфликтом.

Решение украинского президента Петра Порошенко отменить особый статус сепаратистских районов может сорвать соглашение о перемирие, достигнутое в Минске, говорилось вчера в совместном заявлении сепаратистов. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европейский союз рассмотреть вопрос о новых санкциях, в то время как госсекретарь США Джон Керри предупредил, что «давление усилится», если условия соглашения от 5 сентября не будут выполнены.

Противостояние достигло критической точки после того, как украинские власти и их союзники обвинили сепаратистов в том, что они подрывают мирный процесс, проводя выборы в Донецкой и Луганской областях 2 ноября. Президент России Владимир Путин заявил вчера, что «гражданская война» в Украине не стихает, поскольку города продолжают обстреливать, а количество жертв среди мирного населения неуклонно растет.

«Конфликт еще не закончен, и Россия будет продолжать его», – сказал Алексей Мельник, аналитик киевского Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Лидеры сепаратистов «намерены продолжать военные действия, чтобы расширить зону конфликта, и украинская сторона должна учитывать это».

Борьба разгорается

Ночью повстанцы совершили 15 артиллерийских атак на позиции украинских войск, как сообщило сегодня Министерство обороны на своей странице в Facebook. Обстрелы продолжались вчера вечером в Донецке, заявили в городском совете.

Хотя обе стороны заявили, что они обязуются выполнять режим прекращения огня и поддерживать мирные усилия, МИД Украины сообщил, что более 100 украинских военнослужащих были убиты и 600 ранены на востоке страны после подписания соглашения о перемирии.

Порошенко заявил на этой неделе, что в Украине были сформированы новые военные подразделения для обороны Харькова, Днепропетровска и Мариуполя.

Риск вторжения растет, особенно вблизи Мариуполя, портового города на Азовском море, а Россия направила своих агентов и инструкторов в сепаратистские районы, как сообщил информационному агентству «РБК-Украина» Маркиян Лубкивский, советник главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.

Противоречивые мнения

Выборы, которые повстанцы провели в минувшие выходные, увеличили раскол между Россией и западными правительствами от США до Германии. В то время как в России утверждают, что выборы могут проложить путь к новым переговорам, Керри отрицает это, называя это голосование «грубым нарушением» закона. Меркель считает, что ЕС должен рассмотреть вопрос о расширении списка тех личностей, связанных с Россией, против которых были введены санкции, чтобы наказать тех, на ком лежит ответственность за голосование.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини также осудила выборы сепаратистов, назвав их «незаконными и нелегитимными», и сказала, что ЕС их не признает. По словам Могерини, Евросоюз продолжает оценивать санкции, введенные им в отношении отдельных российских граждан, компаний и отраслей экономики после аннексии Путиным Крыма в марте. Следующая встреча министров иностранных дел ЕС запланирована на 17 ноября.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, Меркель призвала все стороны «вернуться к Минскому плану и добиться настоящего прекращения огня как можно быстрее».

Нет «никакой возможности» ослабить или отменить действующие санкции, сказала она. Меры наказания можно «убрать», если условия Минского соглашения будут выполнены, по словам Керри.

«Незаконные выборы»

«В связи с этими незаконными выборами мы должны еще раз взглянуть на список конкретных лиц, на которых лежит ответственность за ситуацию в восточной Украине», – сказала Меркель. «Кроме того, я думаю, что нам просто следует придерживаться того, что мы имеем на сегодняшний день в плане санкций. Нам, безусловно, хотелось бы говорить о возможности их отмены, но сейчас это не та ситуация».

Представители 15 немецких компаний вчера провели встречи с первым заместителем Председателя Правительства РФ Игорем Шуваловым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы поговорить о своей деятельности в России на фоне санкций, сообщила московская газета «Коммерсант», ссылаясь на некоторых чиновников, не называя их имен.

Рубль упал на 0,5 % по отношению к доллару по состоянию на 11 утра по московскому времени, установив новый рекорд на следующий день после того, как центральный банк изменил свою политику вмешательства, чтобы помочь остановить падение валюты.

Посол России в США Сергей Кисляк обвинил Украину в разжигании конфликта, заявив, что дальнейшие санкции не повлияют на Россию. Порошенко не смог выполнить условие о предоставлении специального статуса восточной Украине, и это один из многих случаев, которые, по мнению российских властей, показывают, что Украина не выполнила условия договора, заявил он в Вашингтоне.

«Наиболее важное»

«Санкции, безусловно, не помогают России, но мы не собираемся менять то, то для нас является наиболее важным», – Кисляк сказал вчера группе журналистов.

Порошенко сказал, что попросит парламент отменить закон, предоставляющий большую автономию восточным районам, что было одним из главных условий соглашения о прекращении огня, о котором договаривались представители Украины, повстанцев, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Украинские власти утверждают, что перемирие нарушалось каждый день после подписания соглашения. Вчера премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что государство перестанет финансировать подконтрольные повстанцам районы.

Минское соглашение нужно пересмотреть, говорилось во вчерашнем заявлении сепаратистов.

«Закон об особом статусе и закон об амнистии, согласованные с лидерами Донецкой и Луганской Народных Республик, были обязанностью Киева», – сказали они. Отмена законов «фактически отменяет Минский протокол».