Участники консультаций обсудили три блока проекта соглашения коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал советник президента Украины, народный депутат Николай Томенко.

“Сейчас завершилась презентация проблемных вопросов третьего блока коалиционного соглашения, связанных с реформами. Один был блок - национальная безопасность и оборона. Мы обсудили. И проблемные вопросы возникли, которые должны согласовать вместе с экспертами, обсудить. Второй блок был социально-гуманитарным... И сейчас третий блок завершился - энергетическая безопасность, энергетическая политика и т.п.”, - сказал он.

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Томенко считает, что сегодня участники консультаций могут обсудить и “четвертый блок”.

В то же время он считает, что уже с завтрашнего дня может проходить легитимация, утверждение определенных блоков.

“Если относительно какого-то блока мы сняли все вопросы, то мы тогда его утверждаем, подписываем, что, например, такой раздел вот этих семи разделов коалиционного соглашения может согласовываться. Мы тогда подписями, как уполномоченные представители от субъектов переговорного процесса, будем делать”, - сказал депутат.

Кроме того, он отметил, что представителями “Батькивщины” для консультаций были определены Андрей Кожемякин и Григорий Немыря. В то же время в силу определенных “технических обстоятельств” они сегодня не присутствовали.

Как сообщалось, на консультации прибыли председатель избирательного штаба партии "Блок Петра Порошенко" Виталий Ковальчук, кандидат в депутаты от "Блока Петра Порошенко" Николай Томенко, кандидат в депутаты от партии "Народный фронт" Вячеслав Кириленко, кандидаты в народные депутаты от партии "Самопомич" Анна Гопко и Оксана Сироид, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.