В Донецком аэропорту идет бой с применением пушек, погиб один «киборг» (карта АТО)

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«С 10.15 в Донецком аэропорту продолжается обстрел наших позиций из стрелкового оружия и АГС. С 14.30 боевики применяют 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», ведут прицельный огонь по силам АТО. Ответным огнем мы уничтожаем огневые точки боевиков. В бою героически погиб воин-десантник Николаевской бригады», - говорится в сообщении.

В то же время, представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, сообщает, что с обеих сторон применяются минометно-артиллерийские средства. Отвечая на вопрос о численности сил противника, который осуществляет атаки, Лысенко отметил, что сейчас нет такой информации.

“Будем считать их после того, как окончательно отобьем атаки. Сейчас наши подразделения, как и раньше, удерживают позиции. Относительно потерь с нашей стороны пока информации нет”, - сказал Лысенко.

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Сегодня же боевики обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» населенные пункты Тоненькое и Орловка, поступает информация об обстрелах жилых кварталов недалеко от Путиловского моста в Донецке, вели минометные обстрелы по мирным жителям Чернухиного.

Сложная ситуация наблюдается в районе населенного пункта Никишино и недалеко от трассы Бахмутка. Там боевики неоднократно обстреляли украинские позиции, в том числе понтонно-мостовую переправу через Северский Донец. Неконтролируемые вооруженные формирования вели минометный огонь по силам АТО, которые дислоцируются в Авдеевке и Песках.

«За день в 26 огневых столкновениях с боевиками пострадали семеро украинских военнослужащих, трое из них получили смертельные ранения», - отмечает пресс-центр АТО.

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