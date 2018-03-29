В Николаеве активисты требуют отставки губернатора Савченко - облсовет охраняют сотни полицейских (видео)

Представители Нацкорпуса хотят попасть в сессионный зал николаевского облсовета.

В Николаеве возле здания облгосадминистрации утром собрались около 300 активистов организации «Национальные дружины», ВО «Свобода» и «Движения новых сил», которые требуют отставки главы ОГА Алексея Савченко в связи с самоубийством в.о. директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.

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Как передает корреспондент УНИАН, сейчас здание ОГА охраняют около двух сотен полицейских, которые плотным кордоном (в пять рядов) перекрыли вход к зданию ОГА. Сегодня в 10.00 должна была начать работу сессия николаевского областного совета.

Местное издание «Новости N» сообщает, что в сессионный зал хотят попасть 50 представителей Нацкорпуса, утверждая, что это не режимный объект.

Как сообщал УНИАН, участник АТО, военный летчик, в.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета. Семья в тот момент находилась дома. Пострадавший был срочно госпитализирован, но скончался в больнице.

По показаниям родственников, Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

После инцидента местные СМИ обнародовали якобы переписки неизвестного с Волошиным, в котором погибший рассказывает о конфликте с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко. В чате Волошин сообщает о «махинации» при реконструкции здания аэропорта, о желании уйти с должности, о мыслях, связанных с возможной смертью.

Также в переписке Волошин предоставляет копии поручений Савченко, копию выводов проверки Государственной аудиторской службы о ремонтных работах в аэропорту. При этом Волошин якобы хотел написать заявление на увольнение, но Савченко продлил контракт.

В ходе расследования дела был допрошен Савченко, о чем заявил начальник ГУ НП Украины в Николаевской области Юрий Мороз. По его словам, Савченко заявил, что имел с Волошиным только рабочие отношения.

Также, по его информации, полицейским удалось установить, что в начале марта Волошин находился в приподнятом настроении из-за того, что губернатор пообещал ему содействие в получении собственного жилья после запуска аэропорта.

Кроме того, Мороз добавил, что Волошин намеревался совершить суицид еще летом 2016 года.