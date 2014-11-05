В Кабмине предложили давать пожизненное "ворам в законе"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, сегодня на заседании правительства одобрен проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 255 Уголовного кодекса Украины (относительно установления уголовной ответственности для «воров в законе»)».

Документ разработан Министерством внутренних дел и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Проектом предложено установить уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет для лиц, которые занимают высшее положение в преступной иерархии, так называемых «воров в законе». При обременительных обстоятельствах принадлежность к такой категории будет наказываться лишением свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненным заключением.

«Необходимость принятия данного закона уже давно стоит в повестке дня, особенно учитывая опыт других стран постсоветского пространства в борьбе с этим явлением.

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Почти десять лет назад аналогичный закон принят в Грузии. Таким же путем пошли в Российской Федерации и Молдове, где только сам факт наличия статуса «вора в законе» является преступлением.

Специалисты надеются, что после принятия и в нашем государстве такого же закона «воры в законе» из других стран не будут искать убежища в Украине, а правоохранительные органы будут иметь дополнительный действенный инструмент для борьбы с такими проявлениями организованной преступности», - говорится в сообщении.