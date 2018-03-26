Москаль об агентах ФСБ на Закарпатье: это как радиация – мы их не видим, но они здесь есть

11:09, 26 марта 2018
Политика
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Москаль считает, что агенты ФБ "терпят провал за провалом на Закарпатье" / фото УНИАН

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Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

«Это вполне возможно. Вмешаться в ситуацию в регионе пытается ФСБ, а именно 5-е Управление, которое занимается разведывательной деятельностью и проведением спецопераций на территории стран бывшего СССР», – сказал Москаль.

По его словам, указанное управление ФСБ интересует, в первую очередь, Украина, Грузия и Молдова. «Поступила команда расшатать ситуацию на границе с ЕС. Закарпатье очень их интересует. Они могут сидеть в любом отеле на границе с Украиной в Чехии, Румынии, Польше. Они могут сидеть здесь, в какой-то здравнице. Это как радиация. Мы их не видим, но они здесь есть», – заявил руководитель Закарпатской ОГА.

По его словам, 70% кадровых сотрудников «5-го управления ФСБ» составляют этнические украинцы, которые прибыли из разных регионов. «Могу сказать, что они работают очень профессионально. Но сейчас терпят провал за провалом на Закарпатье», – отметил Москаль.

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Теги: #ФСБ#Закарпатье