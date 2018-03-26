Москаль об агентах ФСБ на Закарпатье: это как радиация – мы их не видим, но они здесь есть

По словам председателя Закарпатской ОГА, 70% кадровых сотрудников «5-го управления ФСБ» составляют этнические украинцы, которые прибыли из разных регионов.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль не исключает, что оружие, которое вывозил из Донбасса руководитель штаба ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан, могло предназначаться для расшатывания ситуации на Закарпатье.

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Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

«Это вполне возможно. Вмешаться в ситуацию в регионе пытается ФСБ, а именно 5-е Управление, которое занимается разведывательной деятельностью и проведением спецопераций на территории стран бывшего СССР», – сказал Москаль.

По его словам, указанное управление ФСБ интересует, в первую очередь, Украина, Грузия и Молдова. «Поступила команда расшатать ситуацию на границе с ЕС. Закарпатье очень их интересует. Они могут сидеть в любом отеле на границе с Украиной в Чехии, Румынии, Польше. Они могут сидеть здесь, в какой-то здравнице. Это как радиация. Мы их не видим, но они здесь есть», – заявил руководитель Закарпатской ОГА.

По его словам, 70% кадровых сотрудников «5-го управления ФСБ» составляют этнические украинцы, которые прибыли из разных регионов. «Могу сказать, что они работают очень профессионально. Но сейчас терпят провал за провалом на Закарпатье», – отметил Москаль.