Москаль - провокаторам на Закарпатье: х*ен вам в рыло, а не "Донбасский сценарий"

Среди подозреваемых в поджоге есть участники АТО.

Организатором поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья является житель Приднестровья.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

«Личность организатора установлена - это житель Приднестровья, который сразу после преступления сбежал домой. По нашей информации, он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья», - сообщил председатель ОГА.

Он отметил, что, учитывая статус Приднестровья, организатор недосягаем для украинского правосудия.

«С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО», - добавил Москаль.

По его словам, задержанные не являются членами политических партий или движений, а «пошли на эту провокацию, польстившись на деньги».

«Ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса «ОВКЗ» стоит ФСБ России (так же, как и за поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены праворадикальной пророссийской организации «Фаланга»)», - отметил Москаль.

Он также подчеркнул, что российские спецслужбы пытались подключить к поджогу офиса местных «активистов», и только после того, как это не удалось, привлекли исполнителей из других областей.

Председатель ОГА не сомневается, что российские спецслужбы «и в дальнейшем будут устраивать различные провокации, чтобы попытаться рассорить украинцев и венгров, и расшатать Закарпатье на межэтнической почве».

"Так вот, как настоящий Москаль заявляю – ничего у вас не выйдет! Х*ен вам в рыло, а не "Донбасский сценарий" на Закарпатье!", - добавил он.

Читайте такжеПолиция раскрыла нападения на общество венгров в УжгородеКак сообщал УНИАН, ночью 27 февраля в Ужгороде в здании, где расположен офис Общества венгерской культуры Закарпатья, произошел пожар. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

А в ночь на 4 февраля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно офиса.

4 марта в полиции сообщили о задержании трех подозреваемых в нападении на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, совершенном 27 февраля: одного злоумышленника задержали в Черкассах, еще двух - в Кропивницком. Также правоохранители установили предполагаемого руководителя нападений, его поиски продолжаются.

Кроме того, в полиции сообщили, что в Варшаве задержаны двое граждан Польши по подозрению в попытке поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья 4 февраля. Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 15, ч. 2 ст. 194 и ст. 161 Уголовного кодекса Украины (попытка повреждение имущества путем поджога и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Польский суд избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.