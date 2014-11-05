Путин выбрал себе роль лидера униженного государства вместо сотрудничества - Схетына

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в опубликованном сегодня интервью в Gazeta Wyborcza.

"Президент Путин, за словами которого виднеется тоска по биполярному разделению мира, кажется искренним. Он сам определил для себя роль лидера униженного государства, которая хочет встать с колен", - сказал он.

Польский министр отметил, что Россия проводит "агрессивную политику соседства" и хочет создать своеобразную полосу безопасности вокруг своих границ из государств, которые хочет контролировать.

Читайте такжеФукуяма: Путин переступил черту, откуда он мог бы легко выйти"Но это абсолютно не соответствует ситуации XXI века, потому что на самом деле никто же не хотел унижать Россию. Количество предложений Запада для Москвы за последние 25 лет было огромным", - сказал Схетына.

Среди них он напомнил предложение финансовой помощи еще первому президенту Борису Ельцину, приглашение РФ принять участие в европейской политике "Восточное партнерство", создание программы стратегического сотрудничества РФ с ЕС, которое, по его словам, теперь под вопросом.

Польский министр отметил, что Россия является великой державой, которая должна переосмыслить свою роль в мире и осознать, что сейчас 2014, а не 1914 год, когда россияне приняли участие в провоцировании Первой мировой войны.

"Сто лет назад царская Россия хорошо себя чувствовала, когда входила в войну, но закончила плохо. Сегодня надо осознавать, что не будет возврата к биполярному миру. А даже если будет когда-то такое время, то - рискну с тезисом - без участия России, потому что есть другие кандидаты на эту роль", - добавил Схетына.