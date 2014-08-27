Фукуяма рассказал, чем Путин отличается от Гитлера

Об этом заявил американский историк и политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью Украинской правде.

"Большая доля правды в подобном сравнении состоит в том, что Путин использует этнический вопрос во внешней политике. Вторая мировая война началась под предлогом того, что Гитлер хотел защитить немецкоязычное население в Судетах, в Польше и других частях восточной Европы. Он считал, что это дает ему право использовать агрессию против этих стран. И в этом смысле Путин делает ровно то, что делал Гитлер", - считает Фукуяма.

В то же время, эксперт считает, что, скорее всего, у Путина нет "дьявольского плана уничтожения целых народов", подобного геноциду евреев нацистской Германией.

Читайте такжеПутин процитировал Геббельса и сказал, что методы нацистов работают и спустя 70 лет"Также как я не думаю, что он планирует завоевать целые страны и заселить их русскими. Но учитывая, как он использует фактор русского меньшинства в этих странах, он очень похож на Гитлера", сказал Фукуяма.

По его мнению, такая внешняя политика России уже перестала носить только региональный характер.

"К примеру, Эстония имеет большое количество русскоговорящего населения, и это страна-член НАТО и ЕС. И если эта политика России напрямую коснется Эстонии, это вовлечет в конфликт ЕС и США, как члена НАТО", - считает Фукуяма.