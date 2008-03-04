Ющенко может разогнать парламент - Богатырева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может начать консультации о роспуске парламента, если Верховная Рада Украины в ближайшие дни не возобновит свою работу.

Об этом говорится в заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы БОГАТЫРЁВОЙ, переданном агентству УНИАН.

Р.БОГАТЫРЁВА напоминает, что Президент уже выразил свою обеспокоенность и тревогу относительно недееспособности национального парламента и отсутствия у политических сил четкого и ясного плана выхода из этого кризиса.

В то же время, по словам секретаря СНБО, В.ЮЩЕНКО заявил, что он не желает в этих условиях роспуска Верховной Рады, что может привести к очередному витку противостояния и неопределенности. “Вместе с тем, ввиду роста угроз национальной безопасности, кризиса политических сил в парламенте, неготовности парламентско-правительственной коалиции предложить действенный и мотивированный план стабилизации работы парламента и правительства, Президент Украины сохраняет за собой право, в соответствии с Конституцией и регламентом Верховной Рады Украины, принять решение о проведении консультаций с политическими силами относительно перспективы продолжения полномочий Верховной Рады Украины этого созыва”, - отметила секретарь СНБО.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, такое решение может быть принято Президентом, если в ближайшие дни работа парламента не будет разблокирована и он не начнет исполнять свои конституционные обязательства.

”Подобный выход из ситуации не может быть планом Президента, и вся ответственность за последствия такого решения будет лежать на политических силах парламента – парламентско-правительственной коалиции и оппозиции”, - отметила Р.БОГАТЫРЁВА.

Совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с главой государства готов как можно скорее, по требованию большинства и оппозиции, предоставить свои конституционные возможности для подготовки совместной позиции и соглашения о политической стабильности и конституционной возможности Верховной Рады действовать вместе с правительством и Президентом Украины для укрепления украинской государственности и обеспечения эффективного обслуживания национального интереса, говорится в заявлении Р.БОГАТЫРЁВОЙ.