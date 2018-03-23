Сестра Савченко заявила, что Надежду "пытались физически уничтожить" представители власти (видео)

Вера Савченко уверяет, что против ее сестры ведется целенаправленная кампания.

Народного депутата Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке терактов против руководства Украины, пытались физически уничтожить.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на власть” заявила ее сестра Вера Савченко.

“Ее подставили. Вы были в курсе, что ее использовали, чтобы уничтожить ее саму? Вы не в курсе, что Надежду Савченко пытались физически уничтожить, а когда поняли, что будет большой резонанс, то было принято решение относительно ее морального уничтожения. Кампания эта развернулась больше года назад”, - сказала она.

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По словам Веры Савченко, кампания против ее сестры началась после того, как президент Украины Петр Порошенко поехал на саммит НАТО в Польшу и взял с собой Надежду Савченко.

“Он ее показал и после этого закрыл в подсобке... А с Надей хотели общаться все политики, представители США, различных служб, они взяли ее под свою опеку и начали организовывать встречи, общаться, дали свои контакты. Когда они вернулись в Украину, Петр Алексеевич сказал Надежде: “У тебя были хорошие встречи”, - с такой ноткой зависти. После этого развернулась масштабная кампания по уничтожению ее авторитета”, - рассказала сестра.

Когда у Веры Савченко спросили, кто именно планировал физически уничтожить Надежду, она не назвала фамилий, а лишь сказала, что это были представители власти.