Прокуроры будут просить для Савченко арест без возможности залога - Лысенко

Заседание по избранию меры пресечения состоится, скорее всего, завтра в Шевченковском суде Киева.

Прокуратура будет просить для народного депутата Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, сейчас Савченко находится в Отделе обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины как задержанное лицо.

«С ней сейчас проводят допрос как с подозреваемой в присутствии адвокатов, и сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей...», - сказал он.

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Он также сообщил, что, вероятно, заседание суда состоится завтра.

«Скорее всего, заседание суда будет завтра, и будем ждать, что судья все-таки примет решение об избрании меры пресечения. Уже известно, какой суд. Это Шевченковский районный суд города Киева. Для нее будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога», - добавил Лысенко.

На вопрос, где этой ночью будет находиться Савченко, Лысенко ответил: «В здании СБУ».

Он также отметил, что сторона обвинения имеет убедительные доказательства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада предоставила согласие на привлечения Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

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В Генпрокуратуре Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Савченко в сопровождении следователя прибыла в Управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области, где генпрокурор Юрий Луценко в присутствии адвоката подписал и объявил ей подозрение.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что сегодня заседание суда по избранию меры пресечения Савченко не будет.